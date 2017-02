A është kjo e dashura e Mozzik?!

Rep artistin e mirënjohur e “tradhëton” instagrami!

Jeta sentimentale e shumë prej artistëve shqiptarë mbetat nën hije dhe mundohet të fshihet nga ta. Por për sa kohë të rrojë interenti konkretishtë rrjetet sociale të fshihen lidhjet e tyre do të jetë thuaj se e pamundur.

Gramos Aliu, apo siç njihet në publik Mozzik, ka qenë kësaj here shënjetsër e jona. Supozohet se Mozzik, është në lidhje me bukuroshen nga Prishtina Loredana Zefi. E cila së fundmi është aktive me video live në rrjetin social instagram, ku shpesh poston foto me këngëtarin në fjalë.

Burimet e Radio Rinisë kanë kapur matë komentet e njëpasnjëshme të këngëtarit bërë në videot e saj.

Se a janë në lidhje vërtet, mbetet të shihet në ditët në vazhdimë. Ne do të jemi në “vëzhgim” të vazhdueshëm për të ju sjellë edhe detaje të reja. /RadioRINIA/