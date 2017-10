AKR takim me banorët e Gumnishtës

AKR dega në Gjilan, në kuadër të fushatës zgjedhore të 22 tetorit, takojë banorët e fshatit Gumnisht ku shpalosi programin e saj.

Kryetari degës së AKR-së njëherit kandidat për Kuvendin Komunal Ismet Hajdini, para të pranishmëve tha se AKR në qeverisjet që ka qenë deri më sot, nuk ka pasur asnjë afer korruptive.

“Ne ‎kemi bërë edhe një hap të rëndësishëm në përfaqësimin gjinore, nga AKR bartesja e listës është femë, u shpreh Hajdini.

Ndërkaç, bartsja e listës së AKR-së Vjollca Gagica Matoshi, u shpreh se ndjehet shumë e privilegjuar që AKR i dha këtë besim e që sipas saj kjo parti ka dëshmuar se për herë ka qenë partia shembull për skenën politike në Kosovë.

E në anën tjetër Kryetari nëndegës në Gumnisht, njëherit kandidat për Kuvend Komunal Avdyl Abazi, tha se AKR është parti që në fokus ka qytetarin dhe punsimin e të rinjëve.

Gjithashtu edhe kandidatja Shpresa Mehmeti, tha se ‎ne besojmë se AKR-ja do të jetë e përfaqsuar në Kuvendin Komunal të Gjilanit, mjaftueshëm dhe do të jetë zëri i qytetarit dhe banorëve të kësaj ane, dhe lus qe të mbështetëni me votë kandidatët tanë.

