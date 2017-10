AKR, vizitoi sot qendrën Handikos, shoqatën e të Verbërve dhe Shurdhë-memecëve

Aleanca Kosova e Re (AKR) dega në Gjilan, në kuadër të fushatës zgjedhore të 22 tetorit sot vizitoi qendrën e HNDIKOS, shoqatën e të Verbërve dhe Shurdhë memecëve.

Bartsja e listës së AKR-së Vjollca Gagica Matoshi me kandidatët për Kuvendin Komunal të Gjilanit u njoftuan me problemet e shumta të qendrës dhe shoqatës.

Sipas zëdhënësit të shtabit zgjedhor Sami Spahiu, AKR Dega në Gjilan, zotohet se me ardhjen e në qeverisje do ketë një vëmendje me të madhe për personat me aftësi të kufizuar, si dhe zbatimin e ligjeve dhe urdhëresave administrative që parashihen për këto kategori.

Hapsirë e sponsorizuar