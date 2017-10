Arta Haziri Nuhiu me “Mollëkuqet” në festivalin “The Malta Singing Festival 20017” që do të mbahet në teatrin e qytetit të Valleta, në Maltë.

Kosova do të përfaqësohet në Maltë, në festivalin The Malta Singing Festival 20017” që do të mbahet teatrin e qytetit të Valleta, në Maltë., dhe kjo falë punës së palodhshme të profeseroreshës së muzikës Arta Haziri-Nuhiu.

Ajo flet e gëzuar për ftesën në Maltë. “ Gjatë rrugëtimit tim, asnjëherë nuk më mjaftoi vetëm puna në arsim. E dija që mund të jap më shumë dhe e bëra. Jam e lidhur shpirtërisht e emocionalisht me profesionin, andaj duke parë fëmijë të mirë, të talentuar, adhurues të muzikës, mendova të krijoj grupin muzikor të ‘Mollëkuqeve”, thotë Haziri.

Me ‘Mollkuqet’ ndihem jashtzakonisht mirë, kam fëmijë me talent të jashtëzakonshëm. I ndiej si fëmijët e mij dhe jam e lidhur shpirtërisht me ta. Kemi arritur shume rezultate kombëtare e ndërkombëtare, ku kemi sjellë shumë çmime për Gjilanin e Kosovën.

“Nuk mundem pa e permend Festivalin mbarekombetar te Mollekuqeve ku rreth vetes mbledh talent te gjtha trojeve mbarekombetare, nje festival I vacant per Gjilanin. “Mollëkuqet” morri një ftesë shumë të rëndësishme për pjesëmarrje në festivalin “The Malta Singing Festival 20017” që do të mbahet teatrin e qytetit të Valleta, në Maltë”, ka treguar profesoresha Haziri.

Kosova në këtë festival do të përfaqësohet nga Ilda Nuhiu nga Gjilani dhe Edisa Ahmeti nga Presheva së bashku me drejtoren e Shkollës “Mollkuqet” Arta Haziri Nuhiu. /RadioRINIA/