Babai sulmon fizikisht djalin e tij

Stacioni policorë në Gjilan ka njoftuar se dje në fshatin Jasenovik të Novo Berdes një qytetare Serb me inicialet M.K. ka raportuar se babai i tij i dyshuari me inicalet M.K.Serb pas një mosmarrëveshje e ka sulmuar atë verbalisht dhe fizikisht, ku pastaj edhe me një motosharrë i ka shkaktuar lëndime trupore në dorë.

Viktima ka pranuar edhe ndihmë mjekësore, ndërsa i dyshuari është sjellur në stacion dhe pas intervistimit, në konsultim me prokurorin, i njëjti ndalet në mbajtje për 48 orë.

/RadioRINIA/