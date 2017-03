BB9, Erjonën e këshillon partneri: Kujdes se mund të tallen me ty, pastaj ndihem keq unë

Ejona dhe Ademi janë veçuar nga çiftet e tjera dhe kanë diskutuar në lidhje me sjelljen e tyre. Adi i ka thënë partneres që të ketë kujdes në marrëdhëniet me të tjerët, pasi jo të gjithë janë të sinqertë në shoqërinë me të, sipas tij.

“Unë po të paralajmëroj. As nuk kap, as nuk thith! Ti fluturon”, i ka thënë ai duke shtuar se nuk ka pse të mërzitet, pasi aty është loja, por duhet të ketë kujdes se mund ta tallin pa e kuptuar ajo.

Më tej, Ejona e ka pyetur nëse ka thënë apo ka bërë diçka për të krijuar këtë përshtypje te partneri i saj, por ai i thotë se është vetëm paralajmërim.

“S’ka lidhje fare! Unë po të paralajmëroj, sepse një pikë të dobët të të vënë re, të vënë në lojë”, ka theksua ai.

Ejona i ka thënë se ka ardhur për të shijuar gjithçka në Big Brother, ndërsa Adi këmbëngul që të ketë kujdes.

“Ke ardhur për të shijuar çdo gjë, por të tallin pa e kuptuar ti, pa e kuptuar as unë… Ndihem unë keq po të vunë ty në lojë”, e ka plotësuar ai. /RadioRINIA/