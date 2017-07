BE pret përshpejtim të kursit të reformave nga Kosova

Shefja e zyrës së BE-së në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se pavarësisht se kush e formon qeverinë e re në Kosovë, BE pret një përshpejtim dhe zbatim të agjendës për reforma të BE-së.

Sipas saj Kosova ka një perspektivë të qartë evropiane dhe njerëzit e Kosovës presin një udhëheqje të përgjegjshme që do të bëjë përparime të rëndësishme përgjatë rrugës evropiane.

Këtë deklaratë, shefja e zyrës së BE-së në Kosovë e bëri pasi të shtunën me (08.07.), kur KQZ çertifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve duke u hapur rrugën kështu themelimit të institucioneve të reja.

“Tani është përgjegjësi e udhëheqësve politikë të dëgjojnë qytetarët e tyre dhe të formojnë një qeveri të qëndrueshme që do t ‘i shërbejë interesave të popullit. Kosova përballet me shumë sfida, duke filluar nga papunësia e lartë dhe sistemi arsimor me performancë të ulët, deri te korrupsioni dhe sundimi i dobët i ligjit, të cilat mbeten pengesë për tërheqjen e investimeve të qëndrueshme për zhvillimin e ekonomisë. Prandaj është e rëndësishme që liderët politikë t’i marrin seriozisht këto sfida, të formojnë një qeveri të fortë dhe të fillojnë reformat që populli i kërkon”, shprehet në deklaratën e saj, shefja e zyrës së BE-së në Kosovë.

Natalia Apostolova u rikujton udhëheqësve politikë kosovarë përkushtimin e përfaqësueses së Lartë të BE-së Federika Mogherini, për përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe domosdoshmërinë e zbatimit pa vonesa të marrëveshjeve të arritura në këtë dialog.

“BE do të vazhdojë të ndihmojë qytetarët e Kosovës. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe instrumenteve të lidhura me të, BE ka siguruar një kornizë politike, ekonomike dhe legjislative për reformat. Përmes mbështetjes së IPA-s, BE-ja siguron ndihmë financiare për t’i mbështetur këto përpjekje dhe për të rritur përmirësimet në tërë Kosovën. Pavarësisht se kush e formon qeverinë e re, BE-ja pret një përshpejtim dhe zbatim të agjendës për reformat e BE-së”, thekson Natalia Apostolova.