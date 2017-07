Nora Muja këtë vit u shpall femra më e bukur në Kosovë.

Kjo i dha mundësi që të përfaqësojë shtetin tonë në garat ndërkombëtare të bukurisë.

Në Egjiptin e “Kleopateras”, mbrëmë është zhvilluar gara “Miss Globe of the World”, ku bukuroshja përfaqësoi Kosovën.

Përmes llogarisë zyrtare në Instagram, Nora ka bërë të ditur se ka fituar çmimin “Miss Globe 2017”.

“MISS GLOBE 2017 of the World” për herë të parë Miss Kosova”, ka shkruar bukuroshja teksa shihet me kurorën fituese.