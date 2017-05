Bunjaku-Rexhepi: kualicioni i besës dhe shpresës, shpresa e vetme e vendit!

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan, mbajti sot takim me Forumin e Gruas të LDK’së, në të cilën morrën pjesë, kryetari i komunës Lutfi Haziri, ish ministri i Shëndetësis dhe njëherit edhe kandidatë për deputet nga radhët e LDK-së, Imet Rrahmani, antarë e vepritmarë të LDK-së dhe kandidatët e tjerë për deputet si dhe përkrahës të shumtë të kësaj partie.

Këtë takim e nisi me një fjalë rasti kryetarja e Forumit të Gruas dega në Gjilan, dhe njëherit kadidate për deputete në zgjedhjet e 11 qershorit Valentina Bunjaku -Rexhepi.

Bunjaku -Rexhepi, u shpreh se me ardhjen e LDK-së prap në pushtet do të ketë zhvillim të barazisë gjinore, do të përkrahet gruaja në çdo sektor prodhues e shërbyes.

Sipas saj edhe në të kaluarën nuk ka munguar përkrahja si nga niveli qëndror po ashtu edhe ai lokal sa i përket avazncimit të gruas në shoqëri.

“Kryetari Haziri, në çdo kohë ka ofruar mbështetjen e tij për rritjen e rolit të gruas në shoqëri. Ku në çdo konkursë, projektë apo komunitet gruaja ka pasur përparsi”, ka theksuar Bunjaku- Rexhepi.

Bunjaku-Rexhepi përfundoj fjalën duke i ftuar të pranishmet që të dalin në zgjedhje të votojnë për të ashtuquajturin kualicionin e besës dhe shpresës.

Ndërsa Lirije Kajtazi, kryetare e Forumit të Gruas së LDK-së, po ashtu edhe kandidate për deputete, u shpreh e bindur se kjo parti do të ketë përkrahjen e qytetarëve me 11 qershor.

“Nga frika e suksesit të qeverisjës Mustafa, për ti ndërprerë të arriturat e vendit i kërkuan këto zgjedhje. Por LDK do të vazhdoj të qeverisë aty ku ka mbetur, të punojë për të mirën e këtij vendi”, ka potencuar Kajtazi.

Sipas Kajtazit, gruaja në përgjithsi në komunën e Gjilanit, ka forcuar rolin e saj duke marrë rolet kyce në shoqëri.

“Sipas hulumtimeve të bëra Gjilani, për dallim nga pjesët e tjera të vendit ka numër më të vogël të incidenteve me dhunë në familje si dhe me abuzim të gruas”, ka shtuar më tutje Kajtazi.

Ndërkaç Imet Rrahmani, ish-ministër i Shëndetësis, ka cilësuar qeverisjen Mustafa si shumë të sukseshme.

“Do të jemi zë i fuqishëm për barazi gjinore në të gjitha suazat e shoqërisë”, ka theksuar Rrahmani.