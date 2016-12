Carragher: Azpilicueta është mbrojtësi më i mirë në Ligën Premier

Legjenda e Liverpoolit, Jamie Carragher, ka thënë se mbrojtësi i Chelseat, Cesar Azpilicueta është më i miri në kampionat.

Azpilicueta ishte ‘Lojtar i ndeshjes’ në ndeshjen kundër Crystal Palace ku edhe asistoi për Diego Costan.

Carragher ka pasur vetëm fjalë të mira për lojtarin.

“Azpilicueta është mbrojtësi më i mirë në kampionat”.

“Ju flisni për mbrojtës të krahut që janë shndërruar në winger (mesfushor krahu). Nëse mua do të më pyesnin se cilin mbrojtës e do në skuadër, padyshim do të ishte Azpilicueta”, ka thënë Carragher./RadioRINIA/