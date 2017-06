Çun Lajçi:Lum Rugova që iku para se t’vijë kohë qensh!

Aktori i njohur Çun Lajçi njihet si një ndër kritikuesit më të mëdhenjë të politikës së Hashim Thaqit e Isa Mustafës.

U perfol shume nga të tjeret se po takohet me ata që po i shan, në të vertet Çuni u takua, por asnjeherë nuk i ndali kritikat ndaj tyre, duke ua thëne ato në sy.

Shume herë Lajçi ka bërë thirrje dhe ngritë zërin për mosnënshkrimin e demarkacionit me Malin e zi.

Së fundmi gjatë një postimi në rrjetin social Facebook, ai shprehet i mllefosur me ngjarjet e fundit të ndodhura në Kosove.



“Kohë qensh kjo kohë jueja PDK e LDK”, është shprehur Lajçi ndaj këtyre dy partive në veçanti ndaj liderëve të saj.

Ja postimi i plotë në Facebook: