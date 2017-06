Deda: Alternativa asnjëherë koalicion me PDK-në

Ilir Deda nga Alternativa në një intervistë për “Bota Sot” shprehet i bindur në fitoren koalicionit LDK-AKR-Alternativa dhe sipas tij ky koalicioni do ta luftojë korrupsionin dhe do të punojë për integrimin e Kosovës në strukturat euro-atlantike.

Deda po ashtu shprehet kategorikisht kundër ndonjë koalicioni të mundshëm me PDK-në.

Ilir Deda, i cili është edhe nënkryetari i Alternativës ka thënë se lista zgjedhore e koalicionit të tyre është listë me duar të pastra, me kandidat për kryeministër që i duhet Kosovës dhe koalicioni LDK Alternativa, AKR do ta qoj vendin përpara./RadioRINIA/