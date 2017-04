Demarkacioni kusht i prerë!

Njohës të çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave nuk do të hiqet edhe përkundër thirrjes së kryeministrit të vendit Isa Mustafa.

Sipas tyre ai do të dështojë ta bind BE-në që ta largojë Demarkacionin si kusht për heqjen e vizave për një afat të caktuar kohor.

Me këtë rast ata u shprehen se po bëhen përpjekjet e fundit nga ana e kryeministrit Mustafa për mos ta lejuar rrëzimin e koalicionit qeverisës. Ndërkaç BE nuk do të marrë parasyshë kërkesën e shtruar prej tij.

Nga ana tjetër edhe përfaqësues të Ministrisë së Integrimit Evropian konsiderojnë se Demarkacioni është një kriter i cili duhet përmbushur.

Por sipas tyre Qeveria dhe Kuvendi janë duke bërë koordinimin e nevojshëm që procesi i liberalizimit të vizave, gjegjësisht Demarkacioni, të përfundojë sa më parë. Kurse përfaqësues të opozitës shprehen të vendosur se nisma e Mustafës është një lojë e pastër politike.

Gëzim Dushi nga Ministria e Integrimit Evropian (MIE) ka thënë se Demarkacioni si kusht për liberalizimin e vizave është caktuar qysh në vitin 2012 dhe si i tillë duhet patjetër të përmbushet.

