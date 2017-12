Dieta e mbushur me patate që ndihmon në humbjen e peshës

Programet e humbjes së peshës shpeshherë janë fokusuar në zvogëlimin e sasive të karbohidrateve që i konsumoni, e kjo është paksa e vështirë për adhuruesit e karbohidrateve.

Por ekziston një mënyrë për të humbur peshë dhe njëkohësisht t’i shijoni këto karbohidrate, dhe kjo mënyrë përfshin patatet.

Patatet e pjekura kanë pak yndyrë dhe pak kalori, ndërsa janë burim i shkëlqyeshëm i vitaminës C dhe vitaminës B6.

Sidoqoftë, shumë pak njerëz nuk i hanë ato të pjekura, por i preferojnë të fërguara dhe të zhytura në salca të ndryshme.

Ngrënia e patateve të pjekura është mënyra se si ato funksionojnë për humbje të peshës.

E mira tjetër e patateve është se ju ngopin për një kohë më të gjatë, që do të thotë se do të hani më rrallë dhe do të konsumoni më pak kalori./RadioRINIA/