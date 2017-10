Dje u mbajte Debati me qytetarë për Administratën e Përgjithshme të Gjilanit, organizuar nga Departamenti për Admnistratë mbrenda AKR-së Dega në Gjilan

Paraqitja e problemeve me të cilat ballafaqohet Administrata Komunale sot.



Admnistrata e Gjilanit, edhe përkundër disa sukseve dhe reformave, nuk ka arritur që ta shtoj efikasitetin e vet në ofrimin e shërbimeve qytetarëve, në krahasim me vitet e kaluara kemi një përmisim të gjendjes por duke iu falenderuar disa reformave të përkrahura nga Bashkësia Ndërkombëtare në Kosovë, mirëpo prapseprap mendojmë se kemi një administratë jo efikase dhe burokratike.

Këtë e dëshmon fakti se të gjithë jemi dëshmitar të tollovive të panevojshme nëpër zyrat e kësaj administrate. Qytetarë për një dokument të thjeshtë, apo një Ekstrakt nga Libri Amë i të lindurve, humbin mjaft kohë duke u endur nga një zyre në tjetrën, e jo rrallë duhet të presim edhe me orë përshkak të një nënshkrimi nga ana e personit përgjegjës i cili në atë moment është duke pi kafe në orar të punës.

Problem jo i vogël sot e 17 vite për Administratën është mos paisja me dokumenta bazë për qytetarët e Kosovës Lindore (Preshevë,Bujanovc,Medvexh), të cilët enden nëpër zyre me vite të tana dhe ska zgjidhje të problemit, dhe iniciativat për të bë diqka kanë qenë minore thuajse në këtë drejtim.

Problem tjetër janë edhe E-kiosqet e proklamuar si një risi e kësaj e admnistrate e që në fakt na del se është një projekt i dështuar, sepse qytetarët smunden ti marrin shërbimet e tyre përshkak të mosmirëmbajtjes dhe mosfunksionalizimit të tyre.

Vizioni ynë se si do të duket Admnistrata e Përgjithshme në menagjim të AKR-së në pushtetin e ardhshëm komunal është :

Se ne nisemi nga ideja dhe domosdoshmëria për të ndërtuar një komunë funksionale dhe në shërbim të plotë të qytetarëve.

Ne synojmë që pengesat burokratike të zvoglohen në minimum, e kjo mund të arrihet përmes pushtetit lokal.

Angazhohemi për një komunë pa procedura të tejngarkuara burokratike dhe për një admnistratë të vogël, profesionale dhe shum funksionale dhe për një transparenc më të madhe dhe paanshmëri në aplikimin e procedurave admnistrative. /Arianit Ibrahimi/

