Edhe “Iliria”” mbështet Zenun Pajazitin për kryetar të Gjilanit.

Në takimin e mbajtur të kryetarit Pajaziti me banorët e lagjës “Iliria” u dëshmua edhe njëherë se kthimi i madh i fitorës së PDK-së po vjen.

Data 22 tetor, është datë e cila do të shënohet në historinë e qytetit, si datë e kthimit të qeverisjes për qytetarët e Gjilanit.

Mbështetja për Zenun Pajazitin kryetar të Gjilanit, çdo ditë e më shumë po rritet, fuqizohet, dhe me 22 tetor, do të kurorëzohet me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës.