Falsifikim I parase

Ankuesi L. G.menagjer i nje kazinoje ne Gjilan raporton ne polici se personi E. A. Shqiptare nga Maqedonia kishte shkuar ne kazinon e tij per te luajtur në lojrat e fatit ku kishte dashur te beje pagese me nje banknot prej 100 eurove. Patrulla gjate kontrollimit te personit te dyshuar kishte gjetur edhe 4 x 100 euro te gjitha dyshohet se janë te fallsifikuara. Në lidhje me Rastin jemi konsultuar me prokurorin kujdestare i cili na ka sugjeruar që ta iniciojmë rastin “Fallsifikim i parasë “ ndersa i dyshuari te ndalohet per 48 ore./RadioRINIA/