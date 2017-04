Formacionet zyrtare, Man City – Hull City

Të dy skuadrat kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare.

Manchester City është nikoqir i Hull Cityt në ndeshjen e vlefshme për javën e 31 të kampionatit anglez, Liga Premier.

Skuadra e Pep Guardiolas dëshiron me çdo kusht fitore, pasi luan si vendas dhe nuk dëshiron të lëshoj terren për ndjekësit e katër pozitave të para.

Në anën tjetër, mysafirët e Hullit do të ishin të kënaqur edhe me një pikë nga ky udhëtim i vështirë, dhe do të largoheshin edhe më shumë nga fundi i tabelës. /RadioRINIA/

Man City: Bravo; Clichy, Stones, Navas, Kolarov; Delph; Sterling, Toure, Silva, Sane; Aguero.

Hull City: Jakupovic, Robertson, Dawson, Ranocchia, Elmohamady, Grosicki, N’Diaye, Clucas, Markovic, Evandro, Niasse