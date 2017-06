Galaxy Note8 pa sensor për skanimin e gishtërinjve?

Deri më tash raportet e shumta njoftuan se Samsung Galaxy Note8 do të ketë sensor për skanimin e gishtërinjve, i cili është vendosur nën ekranin e xhamit.

Kompania njoftoi se modeli Galaxy S8 do të ketë sensor nga ana e pasme, pasi nuk ka arritur ta plasojë nën ekran. Duket se prodhuesi jugkorean nuk do ta sjellë Galaxy Note8 me sensorin “under-glass”.

Problemi është i natyrës së sigurisë, thonë burime të paemëruara nga Samsung.

Prezantimi i fabletit Galaxy Note8 pritet kah fundi i gushtit dhe pajisja do të ketë ekran 6.3 inç Infinity me dy kamera nga ana e pasme