Gjilani do të ketë monument që paraqet kontributin e grave në peirudha të ndryshme

Kryetari i Komunës së Gjilanit ka pritur dje në takim të fundvitit Lobin e Grave Gjilanase, me të cilat ka bashkëbiseduar me qëllim të përfshirjes së grave në vendimmarrje në qeverisjen lokale.

“Jemi të përkushtuar që në nivelin lokal në të gjitha format ta kemi gruan gjilanase të fuqishme në të gjitha sferat e jetës, në familje, në shoqëri, në vendimmarrje, në biznes dhe në përfaqësime gjithandej. Zonjat e këtij qyteti gjithnjë kanë dëshmuar nivel të lartë intelektual, kreativ, menaxherial dhe fuqizues. Gjilani ka numrin më të madh të deputeteve të cilat kanë arritur këtë pa kuotë, por me garë të hapur ndaj burrave”, tha kryetari Haziri.

“Do të fuqizohet mekanizmi komunal për mbrojtjen e grave dhe të femrave në përgjithësi nga dhuna në familje. Hapësira për gratë dhe femrën në përgjithësi do të jetë e plotë, sepse vetëm me gra të suksesshme do të ecim sigurtë në zhvillim të proceseve dhe ndërtim të vendit”, ka thënë kryetari Haziri.

Kurse, në emër të grave pjesëmarrëse në takim, ka folur Shahadije Rexhepi, e cila ka potencuar nevojën e madhe të mbështetjes së femrës në të gjitha fushat dhe mbështetjen e saj në rrugën e ecjes përpara drejtë sukseseve.

Ajo gjithashtu ka kërkuar nga kryetari i Komunës që ta vazhdoj mbështetjen e deritanishme për gratë, duke angazhuar femrën në një përqindje më të madhe edhe nëpër pozita kyqe në vendimmarrje dhe në sektor të tjerë.

Nga ky takim siç është bërë e ditur janë dakorduar që Gjilani ta ketë një simbol, apo monument që paraqet kontributin e grave në periudha të ndryshme të kësaj komune.

/RadioRINIA/