Gjilani, nismëtar i fushatës elektorale të Lëvijes Vetëvendosje!

Sot nga radhët e partis së Lëvizjes Vetëvendosje, është mbajtë konferencë parazgjedhore. Në të cilën ky subjektë politik shpalosi në pika të shkurtëra objektivat kryesore të kësaj partie. Po ashtu u bë edhe prezantimi i kandidatëve të cilët kandidojnë për deputet nga radhët e kësaj partie.

“Qendra jonë i ka bërë të gjitha përgditjet e duhura për të dalë fuqishëm në zgjedhjet e 11 qershorit”, kështu ka nisur fjalimin e tij, Ismajl Kurteshi, antarë i Lëvizjes VV-e.

Kurteshi, sqaroi se janë gjithsej 35 shtabe lokale në komunën e Gjilanit.

VV, në listën e saj për kandidatë për deputet numëron 5 kandidatë nga pjesa se Anamoravës.

Kurteshi, vlerësoi si injorim nga subjektet e tjera politike, të cilët përfaqësojnë me numër më të vogël të kandidatëve. Si dhe me kandidatët që nuk janë përfaqësuses të dënjë për qytetarë.

“Kjo është një mangësi për subjektet tjera, ndërsa për VV-en, një përparsi e madhe që kemi këta kandidatë që janë të dëshmuar për punë të mirë dhe përfaqësim të denjë të qytetarëve”, shtoi Kurteshi.

Ndërsa kur u pyet për mundësin e kualicioneve para zgjedhore me partit e tjera politike. Kurteshi, theksoi se Lëvisja VV-e, ka pasur kualicione me partit e tjera për çështje të caktuara në inters vendi, por jo edhe për zgjedhje.

“Nuk i frikësohemi kualicioneve të mëdha, por do të bënim kualicion me ato parti që kanë planëprogram të ngjashëm me ne”, është shprehur Kurteshi.

Fjalimin e tij Kurtesh, e përmbylli me thirrjen e qytetarëve që të jenë vigjilentë pasi vota as nuk bënë të vjedhet as të shitet.

Ndërkaç Besa Baftiu, kryetare e lëvizjes VV-e qendra në Gjilan, është shprehur e bindur në fitoren e madhe të kësaj partie.

“Po vrehet një disponim dhe përkrahje e madhe prej qytetarëve”, është shprehur më tutje Baftiu.

Sipas saj qytetarët do e gjejnë vetën në programin e kësaj partie, pasi është i planifikuar në atë mënyrë që të ofrojë mundësi dhe prespektiv për të gjithë.

Dhe me këtë rast, Baftiu, u bënë thirrje të gjithë qytetarëve që me 11 qershor, të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për njerëz me vlera dhe për ardhmërin e tyre.

Përfaqësuesit e kësaj partie, theksuan se do të jenë gjithsej 25 aktivitete publike gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjdhore për zgjdhjet paralamnetare.

Fushata elektorale e kësaj partie do të nisë në Gjilan, me 31 maj në orën 14:00 në sallën e sporteve.

