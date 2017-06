Guvernatori Hamza viziton institucionet financiare në Gjermani

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza ka zhvilluar vizitë zyrtare në Insitucionet Financiare në Gjermani. Gjatë kësaj vizite, Guvernatori Hamza është takuar me Presidentin e BaFin-it , Dr. Felix Hufeld më të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin e mëtutjeshëm ndërinstitucional.

Guvernatori Hamza ka falënderuar Presidentin Hufeld për bashkëpunimin e vazhdueshëm që BaFin-in i ka ofruar BQK-së në të gjitha fushat. Njëkohësisht, Presidenti Hufeld ka siguruar Guvernatorin për vazhdimin e bashkëpunimit si dhe mundësinë e zgjerimit të fushave të bashkëpunimit ndërinstitucional.

Gjate kësaj vizite Guvernatori Hamza është pritur në një takim në Deutche Bundesbank nga anëtari i Bordit Ekzekutiv, Dr. Johannes Beermann. Temë diskutimi e këtij takimi ka qenë thëllimi i bashkëpunimit në mes të BQK-së dhe Deutche Bundesbank-es. Dr. Beermann eshte zotuar për mbështetjen në përkrahje të zhvillimit institucional të BQK-së.

Në kuadër të kësaj vizite, Guvernatori Hamza ka zhvilluar takime me Ministrinë Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ), me Institutin Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) dhe me Bankën Qendrore Evropiane.

Gjate kësaj vizite, u dakorduan format e bashkëpunimit në mes të BQK-së dhe Institucionevepërkatëse, përderisa Guvernatorit Hamza iu konfirmua mbështetjae fuqishme për BQK-në dhe Institucionet e Republikës së Kosovës.

BAFin ka mbështetur vazhdimisht BQK-në në ndërtimin e kuadrit rregullator për rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Mbështetja e BaFin ka ndihmuar ngritjen e kapaciteteve te personelit të BQK-së veçanërisht në mbikëqyrjen bankare dhe të sigurimeve duke kontribuar kështu në përmirësimin e cilësisë së punës së BQK-së.

Institutin Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) ka përkrahur BQK-ne ne avancimin e kornizës mbikëqyrëse të njohur si Korniza e Bazelit si dhe vizita studimore për avancimin e mbikëqyrje efektive bankare. Korniza Bazel-it për Kapitalin (eng. Basel Capital Framework) eshte objektiv e Kosovës për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe si një ndër qëllimet kryesore strategjike.

Deutsche Bundesbank bashkëpunon me BQK-në ne fushën e investimeve se fushën e mbikëqyrjes se Institucioneve Financiare.

Banka Qendrore Evropiane dhe BQK-ja bashkëpunojnë ne përfarimin e kornizës ligjore për mbikëqyrjen e institucioneve financiare, sistemit te pagesave dhe projekteve te veçanta te dizajnuar për funksionet e BQK-se.

Përkrahja e Institucione Financiare Gjermane realizohet ne kuadër te bashkëpunimit ndërshtetëror qe Republika e Kosovës ka me Ministrinë Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ)./RadioRINIA/