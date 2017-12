Haradinaj paraqet programin qeverisës për vitin 2017-2021

Kryeministri Ramush Haradinaj, ka prezantuar para deputetëve të kuvendit programin e qeverisë së tij për vitin 2017-2021.

Haradinaj ka theksuar se shpreson se do të rregullohet imuniteti i deputetëve, që të mos i shohim më deputetët me pranga siç po i shohim thash.

Më tej kryeministri ka theksuar se do të ketë zhvillim të hovshëm ekonomik.

“Synojmë rritje ekonomike prej 5-7%. Të zhdukim varfërinë e skajshme, rritjen e vendeve të punës, do të sigurojmë rend dhe ligj që të tërheqim investitorët e huaj. Do të zgjedhim problemin me energji elektrike e këtë në periudhë të shkurtë kohore”, ka thënë Haradinaj. /RadioRINIA/