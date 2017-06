Haxhi Shala: Koalicioni ynë do t’i ketë mbi 50 % të deputetëve shqiptarë

Kandidati për deputet nga Nisma për Kosovën, Haxhi Shala, ka thënë se më 11 qershor qytetarët e Kosovës duhet ta votojnë koalicionin PDK-AAK-Nisma meqë, sipas tij, është një koalicion parimor, i fuqishëm dhe i guximshëm për të marrë vendime të dobishme për shtetin.

Në një intervistë , Shala ka vlerësuar se ky koalicion do t’i ketë mbi 50 për qind të deputetëve shqiptarë në Kuvendin e Kosovës. Ai është shprehur i bindur se për katër vjetët e ardhshëm shteti i Kosovës do të qeveriset nga koalicioni PDK-AAK-Nisma. Shala ka theksuar se ky koalicion do t’i çojë përpara të gjitha proceset e rëndësishme për vendin./RadioRINIA/