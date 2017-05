Haziri: Ganimet Klaiqi do të mbetet ikona e gazetarisë së Gjilanit, Anamoravës dhe e mbarë Kosovës

Me rastin e ndarjes nga jeta të gazetarit shumëvjeçar nga rajoni i Gjilanit, Ganimet Klaiqi, kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, i ka dërguar një telegram ngushëllimi familjes Klaiqi. Në telegram thuhet:

“E nderuara familje Klaiqi,

Me pikëllim të thellë e mora lajmin për ndarjen nga jeta të gazetarit të njohur nga rajoni i Gjilanit, Ganimet Klaiqi.

Ganimetin e kam pasur rastin ta njohë tash e 30 vite dhe mund të them se ai do të mbahet në mend përgjithmonë së pari për njerëzoren, sikurse që do të mbetet ikonë e gazetarisë së Gjilanit, Anamoravës dhe të mbarë Kosovës dhe shembull për gjeneratat e reja.

Pa Ganimetin, gazetaria e publicistika në Republikën e Kosovës do të jetë më e varfër, e më e mangët.

Ngushëllime familjes, shokëve, kolegëve, miqve e farefisit. Zoti ua lehtësoftë dhembjen!”, thuhet në telegram.