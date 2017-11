Haziri qytetarëve: Këtë besim të madh e plebishitar do t’ua kthej me mirëbesim e me punë çdo ditë

Shkrimi i plotë i Lutfi Hazirit në Facebook:

Çfarë krenarie me festue fitoren historike në sheshin “Agim Ramadani” dhe në vitin e kolosit Idriz Seferi, në prag të vendosjes së shtatores së tij midis Gjilanit, 105 vite pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.

Faleminderit për përkrahjen e fuqishme familjeve të dëshmorëve, invalidëve e veteranëve të luftës. Faleminderit bashkatdhetarëve tanë nga Europa, të cilët kanë ardhur enkas për të ma dhënë besimin. Faleminderit strukturave, veprimtarëve e aktivistëve të LDK’së për punën dhe mbështetjen e jashtëzakonshme për këta dy muaj.

Në veçanti, më bënë krenar fakti se kam marrë besimin përtej LDK’së.

Ju siguroj që këtë besim të madh e plebishitar do t’ua kthej me mirëbesim e me punë çdo ditë, për çdo familje e për çdo qytetar. Mbetem gjithmonë Luta i Juaj. Zoti ju ruajtë!/RadioRINIA/