Haziri: Sot inauguruam shtëpinë e 47 me radhë në Gjilan për familjet në nevojë

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, së bashku me donatorët, Ramadan Ramadani dhe kompaninë “Vëllezrit Aliu”, kanë përuruar sot shtëpinë e 47 me radhë për familjen e Veli Aliut, i cili ka jetuar në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, e me barrën tjetër të fëmijëve të tij që kanë aftësi të kufizuara në lëvizje.

Në fjalën e tij kryetari Haziri, ka thënë se aksioni i filluar me gala mbrëmjen humanitare “Pak nga ne, shumë pë rata”, nuk është besuar në fillim që do të ketë këtë jehonë, por, tri vjet nga ajo mbrëmje ne sot inaugurojmë shtëpinë e 47 me radhë.

“Kur e kemi filluar aksionin për eliminimin e varfërisë dhe zgjidhjen e problemit të banimit për familjet në nevojë, asnjëherë nuk kemi besuar në jehonën kaq të madhe të saj. Falë shpirtit të madh dhe human që kanë qytetarët e Komunës së Gjilanit, afaristat, gurbetqarët dhe të gjithë të tjerët që kanë kontribuar duke ndar nga pasuria e tyre për rastet në nevoj, sot e kemi një gjendje krejt tjetër, për çka në emër të gjithë këtyre familjeve i falënderoj donatorët”, ka deklaruar kryetari Haziri.

“Familja e Valis sot është bërë me shtëpi të re, me standarte moderne dhe me kushte që e ka më të lëhtë edhe përkujdesjen për fëmijët e tij, që janë me aftësi të kufizuara në lëvizje. Do të vazhdojmë edhe më tutje, sepse kemi edhe pak raste që kanë mbetur dhe duhet të intervenojmë edhe tek ato familje që të gjithë ti gëzohen një jete më të mirë dhe të barabartë me të tjerët”, ka thënë i pari i Gjilanit, Lutfi Haziri.

Kurse donatori nga Zvicra, Ramadan Ramadani dhe Agim Aliu në emër të kompanisë “Vëllezrit Aliu”, kanë thënë se përpos gëzimit që ndjejnë për kushtet që ka kjo familje, ata tani e tutje do të jenë miq të Veliut dhe familjes së tij dhe gjithmonë do ta kenë nën përkujdesje në të gjitha format.

E Veli Aliu, përfitues i shtëpisë me mbi 110 metra kateror, ka thënë se kjo është bërë falë angazhimit të kryetarit Haziri, të donatorëve dhe dashamirëve të shumtë që ka Gjilanit.

“Unë ndjehem shumë mirë. Sot familja ime dhe fëmijë e mi janë të qetë në aspektin e banimit. Uroj që të gjitha familjet të kenë fatin dhe një ditë të gëzohen sikur unë sot”, ka përfunduar shkurt ai.