Huawei hyn seriozisht në garën për procesorë

Nuk është për t’u habitur që Huawei është i zënë duke punuar në pasardhësin e Mate 9 nga viti i kaluar. As nuk është e jashtëzakonshme për kompaninë kineze ka për të lansuar një procesor të ri me një seri të re me linjën e telefonave Mate. Çfarë është e planifikuar për këtë vit, megjithatë, mund të jetë një SoC bërë duke përdorur një proces 10nm.

Kirin 970 i spekuluar do të konkurrojë në të njëjtin nivel me Snapdragon Qualcomm 835 dhe Exynos 8895th CPU. Kirin 970 pritet të ketë bërthama Cortex-A73 ashtu si me 960 që ekziston në P10 Huawei.

GPU do të merrni një ngritje të vogël, nga Mali-G71MP8 në G71MP12. Asnjë prej detajeve nuk janë ndarë në lidhje me shpejtësinë qoftë për CPU ose GPU. Kalimi në 10nm duhet ta bëj procesorin më miqësor ndaj baterisë. Mate 10 pritet të debutojë në tetor ose nëntor./RadioRINIA/