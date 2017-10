Këshilli i Veprimit Rinor Lokal, organizon shfaqje e filmit për mbështetjen e fëmijëve me nevoja të veçanta

Komuna e Gjilanit, respektivisht Njësia për Rini në bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal, organizojnë shfaqjen e filmit IT, të dielen me datën 29 tetor 2017 në ora 19:00 në Teatrin e Qytetit, ku paratë e mbledhura i dedikohen Qendrës për Kujdesin Ditor të Fëmijëvë me aftësi të kufizuara “PEMA”.

Ky organizim është mbështetje për fëmijët e kësaj qendreje dhe për institucionin që përkujdeset në baza ditore për këta fëmijë dhe për edukimin, socializimi dhe integrimin e tyre.

Pas shfaqjes së filmit do të organizohet mbrëmje për të rinjtë e shoqëruar me këngë dhe muzikë live./RadioRINIA/