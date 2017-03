Këto janë çiftet gjysmëfinale në Kupën e Kosovës

Është hedhur shorti për skuadrat gjysmëfinaliste në Kupën e Kosovës.

Dy skuadrat që kanë buzëqeshur janë Besa dhe Llapi që njëherit shihen si favoritë për ta fituar këtë trofe.

Pejanët që eliminuan Prishtinën do të përballën me Trepçën e motivuar pasi eliminoi rivalin lokal.

Ndërkohë skuadra e Llapit që me shumë mund eliminoi Lirinë 4-3 pas vazhdimeve do të ndeshet me Drenicën.

Kujtojmë që ndeshjet gjysmëfinale në Kupën e Kosovës do të zhvillohen me sistem vajtje ardhje.

Çiftet:

Trepça – Besa

Drenica – Llapi