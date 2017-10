Kodra e Dëshmorëve na priti me zemër

Tashmë është bërë e zakonshme që kudo që të shkojmë, të rinjë e të moshuar, burra e gra, të dalin e të na presin, me buzëqeshje të ngrohtë, kokën lartë e dorën në zemër.

Me zemër na pritën edhe banorët e lagjës Kodra e Trimave. Ata shihnin Sami Kurteshin e Lëvizjen VETËVENDOSJE! të vetmen shpresë për kthim të dinjitetit. T’vetmën shpresë për arsim cilësor, shëndëtësi profesionale e administratë efikase. Ishin të lodhur nga pushtetet e kaluara, as që donin të dëgjonin për ta. Mezi po prisnin 22 tetorin, që sipas tyre, për të ndëshkuar e për t’i hap rrugë frymës së re, frymës vetëvendosëse. Sami Kurteshi, si gjitmonë, i artikulueshëm e i thjeshtë me çdo qytetar për të shpalosur e treguar zotimet e tij dhe listës së LV-së për Kuvendin Komunal, duke dhënë edhe sinjalet e para se qeverisja e tij do të krijohet me qytetarin dhe për qytetarin./RadioRINIA/