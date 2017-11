Members of the Kosovo Security Forces (KSF) stand guard during a ceremony in Pristina January 21, 2011. KSF today celebrated its second year of inauguration in an official ceremony where for the first time its members appeared armed. REUTERS/Hazir Reka (KOSOVO MILITARY - Tags: POLITICS MILITARY)

Kundërshtimi i NATO-s frenon Qeverinë nga procedimi i Ligjit për FAK-un Qeveria nuk është treguar e prerë nëse do t’i shkojë deri në fund përcaktimit të vënë në programin legjislativ se projektligjin për forcat e armatosura do ta miratojë më 31 nëntor të këtij viti. Vizita e fundit e zëvendës/sekretares së përgjithshme të NATO-s, Rose Gottemoeller, ka stopuar veprimet e institucioneve të përfshira në këtë proces – Qeverisë dhe Presidencës. Derisa në fillim të vitit presidenti Thaçi thoshte se është e pamundur të bindet Lista Serbe për t’i votuar ndryshimet kushtetuese, tani në Presidencë kanë folur për përpjekje shtesë që të binden komunitetet pakicë. Burime kanë thënë se zyrtarja e lartë e NATO-s, Gottemoeller javën e kaluar ua ka bërë të qartë udhëheqësve se nuk mbështesin ndryshimet ligjore dhe se “çdo veprim i njëanshëm në lidhje me FSK-në do ta vërë në pikëpyetje bashkëpunimin me NATO-n në të ardhmen”./RadioRINIA/ tweet