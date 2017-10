Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të rritur atmosferik.

Në këto kushte meteorologjike do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 9-14 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi deri 13m/s”, thuhet në njoftim./RadioRINIA/