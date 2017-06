Lëvizja Vetëvendosje prinë në Gjilan!

Nga rezultat preleminare të publikuara nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, kualicioni PAN prinë në nivel vendi me 36÷, ndërsa kualicioni LA si dhe Vetëvendosje kanë përqindje të njejtë me 25÷.

Sa i përketë qytetit të Gjilanit, Lëvizja Vetëvendosje prinë me një përqindje të pakontestueshme me

36÷,kualicioni LA me 27÷ ndërkaq kualicioni PAN me vetëm 22÷.

Gjithashtu marrë në përgjithësi në regjionin e Anamoravës, Lëvizja po kryeson me përqindje edhe në Ferizaj me 35÷, si dhe në Dardanë me 37÷. Po ashtu edhe në komunën e Vitisë, është VV e cila po prinë me 37÷, por jo larg saj është kualicioni LA e cila ka 35÷.

Sipas deklaratave të fundit nga Valdete Daka, kryetare e KQZ-së, nuk do të ketë konferenca për media dhe qytetarët mund të informohen vetëm nëpërmjet web faqes së KQZ-së./RadioRINIA/