Lionel Messi insiston se nuk e ka fyer gjyqtarin anësor, por fyerjet i ka bërë duke folur me vetën. Federata Ndërkombëtare e Futbollit ka dënuar Messin me katër ndeshje moslojë për Argjentinën shkaku i fyerjeve që kishte bërë në drejtimit të gjyqtarit anësorë në ndeshjen ndaj Kilit. Por, argjentinasi këmbëngul se asnjëherë nuk e ka fyer drejtpërdrejtë gjyqtarin, transmeton Telegrafi. “Fyerjet e mija asnjëherë nuk i ishin drejtuar asistentit të gjyqtarit, por i kam thënë me vetë”, ka thënë Messi për gazetën argjentinase, La Nacion. Lexo po ashtu: Gjesti i Messit kundër gjyqtarit po bën xhiron e botës (Video) Gjesti i Messit kundër gjyqtarit po bën xhiron e botës (Video) Ndryshe, edhe Barcelona përmes një komunikate zyrtare shpreh mosaprovimin për ndëshkimin e sulmuesit nga Komisioni i Disiplinës në FIFA pas fjalëve aspak etike të numrit 10 ndaj gjyqtarit anësor në ndeshjen Argjentinë-Kili.