Lutfi Haziri nderon me mirënjohje Rexhep Kadriun për angazhimin e tij të madh si nënkryetar i Gjilanit

Rexhep Kadriu, nënkryetar i Gjilanit, dje është emëruar zëvendësministër i Infrastrukturës dhe takimin e parë për bashkëpunim dhe koordinim të punëve e ka realizuar me kryetarin, Lutfi Haziri.

“E falënderoj z. Kadriu për kontributin e tij profesional për këto katër vite në realizimin e projekteve për Komunën e Gjilanit. Besoj që emërimi i tij në postin e ri është i qëlluar dhe besoj shumë që do ta vazhdojmë bashkëpunimin në realizimin e projekteve infrastrukturore për qytetarët. I uroj shëndet, fat dhe suksese”, ka thënë kryetari Haziri, përderisa e ka nderuar me mirënjohje për kontributin e dhënë.

Ndërkaq, zëvendësministri i Infrastrukturës, Rexhep Kadriu, e ka falënderuar kryetarin e Gjilanit për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm për katër vitet e qeverisjes lokale.

“Takimin e parë në detyrën e re po e zhvilloj në këtë zyre, ku kemi punuar së bashku me kryetarin Haziri, të cilin e falënderoj shumë për besimin ndaj meje. Ato projekte infrastrukturore që kryetari i ka shty gjatë mandatit të kaluar, do të vazhdojnë, si bie fjala Autostrada dhe rrugët hyrëse dhe dalëse. Po e shfaqi zotimin se Gjilanin nuk do ta harroj asnjëherë”, ka deklaruar zëvendësministri Kadriu./RadioRINIA/