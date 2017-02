Madhështore; Festina Kurteshi solli në Gjilan Ambasadorin Britanik Ruairí O’Connell.

Festina Kurteshi -Kryetare e Asamblesë Komunale të Femijeve – Gjilan ështe vetem 15 vjeqare, nxenese e klases së dhjete në Gjimnazin e Shkencave Natyrore “Xhavit Ahmeti” në Gjilan.

Ajo shprehet e lumtur dhe krenare qe ështe në kry të organit me të larte në Komune të udhehequr nga Femijet. Një Vajze e talentuar dhe mjafte e zgjuar , me pune arriti ti perfaqesoj në mënyren më të mire femijet e komunës së Gjilanit.

Me angazhim dhe kembengulje arriti që të aranzhoj një Konference me Ambasadorin e Britanise së Madhe në Kosove, ,Ruairi O’Connell.

Ambasadori e pranoi ftesen time, me prezencen e tij me nderoi mua,gjithe Asamblene dhe madheshtoi qytetin tone Gjilanin u shpreh Festina.

Ambasadori O`Connell ështe shprehur shume i kenaqur me punen dhe të arriturat e Asamblese,pasi që Asambleja Komunale e Femijeve-Gjilan ështe shpallur si Asambleja me e suksesshme në nivel qendror të Republikes së Kosoves. ‘’Cdo gje në jete ështe e arritshme, edhe pse jeni Fëmije mos u dorezoni kurre ,sepse me pune dhe perkushtim arrihet cdo gje .’’ tha Ambasadori gjate koferences së mbajtur dite me pare.

Ruairi O’Connell në fund pergezoi Znj.Kurteshi dhe fëmijet tjere për Organizimin e duhur si dhe publikoj Konferencen me ta edhe në Facebookun e tij zyrtar dhe në faqen zyrtare të Ambasades Britanike.

Në shenje falenderimi Asambleistet i ndan mirenjohje dhe një portret të tij te punuar nga Asambleistja Diellza Kurteshi. /RadioRINIA/