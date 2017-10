Mahrez ka vendosur të largohet nga Leicesteri në janar

Në 31 gusht në ditën e fundit të transferimeve verore, Riayd Mahrez u largua nga grumbullimi i Kombëtares algjeriane për të firmosur me klubin e tij të ri.

Por, atëherë dukej gjithçka e mbyllur, Leicster City që zotëron kartonin e lojtarit prishi marrëveshjen dhe ylli afrikan qëndroi të “Dhelprat”.

Emri i skuadrës me të cilën do të firmoste Mahrez nuk u bë asnjëherë i ditur edhe pse është e sigurt që bëhej fjalë për një klub të madh në Ligën Premier.

Megjithatë të ardhmes së anësorit me Leicester Cityin, po i vjen fundi pasi me shumë gjasa 26-vjeçari do të ndryshojë skuadër në tregun e dimrit.

Mahrez i cili është një nga lojtarët kryesorë të Leicesterit në sezonin 2015-2016 ku “Dhelprat”, bënë historinë duke fituar titullin e parë kampion në Angli, do të transferohet në një skuadër të madhe, por në të njëjtën kohë do të qëndrojë në ishull.

Arsenal dhe Tottenham janë dy klubet që do të bëjnë çmos në janar për të firmosur me Mahrez.