Majlinda e gatshme t’i kthehet skenës së madhe

Janë disa emra të rinj në kategorinë deri 52 kilogramë në xhudo. Ndër të tjera, Japoninë e përfaqëson Natsumi Tsunoda, një emër i ri ky, ndërsa për Brazilin do të garojë Sarah Menezes, ish-kampione olimpike në kategorinë deri 48 kilogramë.

Tsunoda, Menezes dhe xhudistet e tjera të reja, menjëherë në garën e parë do të kuptojnë se kush është “shefi” i kategorisë, nëse Majlinda Kelmendit i ecën ashtu si ajo pret. Do të jetë gara më prestigjioze e xhudos, Grand Slami i Parisit, në të cilin kampionia olimpike, Kelmendi, do të shënojë kthimin në tatami, në gara individuale.

Medaljen e artë olimpike në kategorinë deri 52 kilogramë, 25-vjeçarja nga Peja e fitoi më 7 gusht të vitit të kaluar. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore)./RadioRINIA/