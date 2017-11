Matoshi: AKR nuk ka marrëveshje me askënd në Kamenicë

AKR do të jetë e përfaqësuar mirë në Kuvendin Komunal, dhe për ne nuk është aq e rëndësishme nëse do të jemi në pozitë ose opozitë, sepse konsiderojmë se kemi potencial dhe mundësi të bëjmë punë të mira për Kamenicën, ashtu si kemi bërë edhe në mandatin që po e lëmë pas ka shkruar Fatmir Matoshi.

Postimi i plotë i Fatmir Matoshit

Të nderuar qytetarë të Kamenicës

Anëtarë dhe aktivistë e struktura të AKR-së në Kamenicë,

Sonte nëpër portale lokale si dhe në faqen e kandidatit të VV-së për Kryetar të Kamenicës z. Qëndron Kastrati ka qarkulluar një Propozim marrëveshje e lëshuar nga VV për qeverisjen e Kamenicës në katër vitet që vijnë, dhe për të sqaruar opinionin publik rreth qëndrimit të AKR-së, ju bëj me dije me sa vijon:

1.AKR-ja deri më tani që nga përfundimi i rundit të parë të zgjedhjeve ka zhvilluar vetëm një takim përsa i përket mundësisë së përfshirjes në ndonjë koalicion. Ky takim është realizuar mes meje si kryetar i AKR-së dhe z. Qëndron Kastrati, me kërkesën e tij. Ky takim ka qenë shumë i përzemërt dhe miqësor, ku kemi folur për parimet qeverisëse, idetë për ta zhvilluar më shumë Kamenicën dhe për të punuar në të mirë të qytetarëve të Kamenicës. Asnjë herë në këtë takim nuk kemi folur për ndarje të pozitave apo posteve brenda udhëheqjes komunale.

2. Po ashtu nuk jemi dakorduar se në rast të marrëveshjes tonë të përbashkët a do të ketë edhe një partner të tretë në qeverisje, koalicionet eventuale të AKR-së i miratojnë strukturat e Degës dhe Presidenti Pacolli, për secilin partner veç e veç.

3. Sot, në mesditë unë e kam marrë këtë ofertë që është publikuar sonte, dhe dy orë pas pranimit të saj i kam dërguar edhe vërejtjet e mia për marrëveshjen në adresë të VV-së, dhe kam kërkuar që vërejtjet që kam bërë të inkorporohen në draftin e punuar nga VV në mënyrë që pastaj ai draft t`i propozohet strukturave të AKR-së për shqyrtim dhe aprovim eventual. Më habit fakti se pse ky draft është publikuar pa u bërë ndryshimet e kërkuara e që janë substanciale për një marrëveshje politike dhe nuk kanë të bëjnë me postet e pozitat por kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë në komunë dhe me zbatimin e programit qeverisës të partnerëve të mundshëm të koalicionit.

4. VV është njoftuar sot se duhet të ndryshoj draft marrëveshjen në mënyrë që ajo të mund të diskutohet në parti, dhe ne do ta diskutojmë kur drafti të ndryshojë, po ashtu mbesim të hapur të shqyrtojmë edhe oferta të tjera në rast se do të vijnë.

5. AKR do të jetë e përfaqësuar mirë në Kuvendin Komunal, dhe për ne nuk është aq e rëndësishme nëse do të jemi në pozitë ose opozitë, sepse konsiderojmë se kemi potencial dhe mundësi të bëjmë punë të mira për Kamenicën, ashtu si kemi bërë edhe në mandatin që po e lëmë pas.

Anëtarë e aktivistë të AKR-së, Ju do të jeni të informuar për secilin veprim tonin dhe asnjë hap nuk do të ndërmirret pa pëlqimin e strukturave tona, nëndegëve, asambleistëve dhe kryesisë së Degës së AKR-së, dhe poashtu pa pëlqimin dhe përkrahjen e Presidentit Pacolli.

Ju uroj shëndet të mirë e suksese të mëtejme.

Fatmir Matoshi, Kryetar i Degës së AKR-së në Kamenicë./RadioRINIA/