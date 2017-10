Mblidhet Grupi Punues i Serbisë për bisedimet me Kosovën

Serbia ka formuar një grup punues, anëtarët e së cilit do të merren me çështjet që kanë të bëjnë me dialogun më Kosovën.

Mbledhja e parë e këtij grupi mbahet sot.

Për këtë mbledhje ka njoftuar kryetari i këtij grupi dhe drejtori i Zyrës për Kosovën, Marko Gjuriq, për televizionin serb.

Detyra grupit është që t’u japë mbështetje organeve të shtetit serb që merren zyrtarisht me dialogun me Kosovën dhe më pas monitoron aktivitet dhe marrëveshjet që dalin nga procesi i bisedimeve, njofton Klan Kosova.

Sipas raporteve të mediave, grupi ka 13 anëtarë ku përfshihen përfaqësues të të gjitha departamenteve dhe organeve shtetërore relevante, të shoqërisë civile dhe sipas nevojës grupit i bashkohen edhe anëtarë të tjerë nga sfera të ndryshme./RadioRINIA/