Ministri Rrahmani dhe Ambasadorja e Luksemburgut Dostert bisedojnë për projektet e reja në shëndetësi

Ministri i Shëndetësisë Imet Rrahmani me bashkëpunëtorë priti sot në takim Ambasadoren e Luksemburgut në Kosovë, znj. Anne Dostert, me të cilën bisedoi për bashkëpunimin në shëndetësi.

Në këtë takim, Ministri Rrahmani e ka njoftuar Ambasadoren Dostert me përgatitjet e Ministrisë si në fushën legjislative ashtu edhe të ngritjes së kapaciteteve edhe kryerjen e përgatitjeve për fillimin e premiumeve shëndetësore si fazë e parë e zhvillimit të fondit të sigurimeve shëndetësore; shtrirjen e Sistemit të Informimit Shëndetësore; ngritjen e kapaciteteve në institucionet shëndetësore dhe proceset e tjera në shëndetësi.

Nga ana e saj, Ambasadorja Dostert ka shprehur interesimin e Qeverisë së Luksemburgut për investimet e ardhshme që ky shtet do t’i bëjë në sistemin shëndetësor të Kosovës, vazhdimin e përkrahjes për projektet aktuale dhe koordinimin edhe me partnerët e tjerë, me qëllim që qytetarët e Republikës së Kosovës të kenë shërbime sa më të mira shëndetësore.

Ministri Rrahmani ka falënderuar Qeverinë e Luksemburgut për mbështetjen që është duke i dhënë shëndetësisë kosovare edhe përmes projektit KSV 017, ndërkohë që ka siguruar Ambasadoren se bashkëpunimi i mirë do të vazhdojë dhe se edhe investimet e ardhshme do të bëhen në koordinim të plotë midis MSh-së, përkatësisht Qeverive të dy vendeve.