Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dështon edhe kësaj here!

“Sot është ditë e rëndësishme për nxënësit sepse më shumë se 30 mijë maturant sot po i nënshtrohen testit dhe se matura është një fazë e rëndësishme në jetën shkollore të nxënësve sepse ata me këtë i japin fund jetës shkollore dhe fillojnë jetën akademike, ndërsa MAShT ka ndërmarrë të gjitha masat që asnjë nxënës të mos mbetet pa përfshirë në shkollimin e lartë, qoftë në sektorin publik apo privat”, kjo është deklarata e dhënë nga Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, gjatë vizitës që u bëri sot maturantëve në Gjimnazin Filologjik “Eqrem Çabej “, në Prishtinë në provimin e maturës 2017.

Përpos zotimeve që nuk do të ketë asnjë parregullësi, Bajrami, u zotua se MASHT-I ka caktuar numër të mjaftueshëm administratorësh e komisionarësh të cilët do të menaxhojnë me sukses tërë procesin.

Në anën tjetër Murat Morina, mësimdhënës në Gjimnazin e shekncave natyrore Xhavit Ahmeti, në Gjilan, ka akuzuar Ministrisinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë për dështimin e radhës në organizimin e drejtë të këtij procesi.

Morina, shprehet se ka mbledhur fakte të cilat dëshmojnë për keqpërdorimeve dhe siç e quan ai keqmenaxhimit nga kjo Ministri.

“Jo mua s’më kanë përcaktuar si administrator kësaj radhe, shkakuu se un nuk i lë nxënësit të kopjojnë, dhe ky fakt ka bërë që drejtori i gjimnazit të mos më përzgjedh edhe mua si administrator”, ka deklaruar Morina.

Morina potencoi se menjëherë pasi ka filluar testimi diku reth orës 10:50 nxënësit i kan dërguar atij pyetjet e testit nga lënda e matematikës të Grupit B dhe një pjesë të pyetjeve nga Grupit A.

“Faktikishtë po zgjidhen detyra prej mësimdhënësve edhe po dërgohen zgjidhjet,

po nxjerrën pytjet jashtë po u jepen përgjigjet dhe po u kthehen nxënësve mbrenda në forma të ndryshmë.”, ka shtuar më tutje Morina.

Sipas Morinës, nuk është hera e parë që po bëhen keqpërdorime të tilla, pasi edhe vitin e kaluar ka ndodhur po e njejta gjë.

“Edhe vitin e kaluar ka pasur keqpërdorime të tilla, në atë kohë kam qenë edhe si mbikqyrës në qytetine Vushtrrisë, dhe gjatë provimit j’au kam marrë telefonat nxënësve por më është thënë që tua kthej prap”, ka sqaruar më tutje Morina.

Sipas Morinës këto keqpërdorime dhe parregullësi janë të lidhura në rrjet që nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë deri tek Drejtoritë e Arsimit në komuna të ndryshme e duke vazhduar deri tek mësimdhënësit.

“Është vazhdimësi e keqpërdorimit të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknlolgjisë, në testet e maturës fjalë të mëdha për ndalesa mësimdhënësve që I ndalojnë me kopju, e në anën tjetër “dënohen” nuk merren si administrator mësimdhënësit që nuk lejojnë që nxënësit të kopjojnë” është shprehur Morina.

Morina tek në fund vlrëson se ky testim nuk është legjitim dhe se politika po tenton me çdo kusht që rezultatet e këtyre testimeve të arihen të larta, dhe me këtë rast po dëmtohet nxënësi i aftë dhe i përgjegjshëm.

“Nuk ka legjitimitet ky test se nxënësi dobët mbërrin pikë shumë, ndërsa ai që mundohet vetë nuk merrë shumë pikë dhe ky dobëti në fund favorizohet”, ka përfunduar Morina.

Drejtoria e arsimit në komunën e Gjilanit nuk është në dijeni për këtë rast.