MREKULLI NGA KJO BIMË: Jo vetëm që rrit gjoksin dhe ndikon edhe në potencë, por edhe shkrin kilogramët

Makthi mund të ripërtërijë tërë organizmin. Pos ndikimit mrekullibërës, të cilin e ka në rritjen e gjoksit, përdoret edhe për shtimin e potencës seksuale te meshkujt, mirëpo edhe si mjet i shkëlqyeshëm për heqje të peshës.

Është i mrekullueshëm për metabolizëm, yndyrën në gjak dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, që do të thotë edhe që përshpejtonmetabolizmin.

Prandaj është shumë i mirë për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të heqin kilogramët e tepërt.

Makthi mund të përdoret në disa forma të ndryshme – si çaj, pluhur dhe laksativ.

Çaj

Dy lugë fara qitni në 2 dl ujë të ftohtë. Zini, lini të qëndrojnë mbuluar me kapak 20 minuta duke përzier herë pas here dhe pastaj kullojeni. Pini ngadalë me gllënjka të vogla.

Pluhur

Farat zini në qull apo bluani pluhur (pluhuri i bluar është më i efektshëm). Merrni gjysmë luge të vogël dy herë në ditë për përmirësimin e metabolizmit. Një lugë fara të freskëta të bluara të makthit pini me ujë tri herë në ditë para ushqimit për forcimin e organizmit në tërësi.

Laksativ

Në kuptim të laksativit, gjysmë luge të vogël deri në një lugë të vogël të farave të bluara të freskëta tundni në 2,5 dl ujë dhe pini një deri në tri herë në ditë.

Kjo bimë njëvjeçare i takon familjes së jonxhës dhe arrin lartësinë nga 30 deri në 40 cm. Lulëzon në qershor dhe në korrik, fryt jep në gusht, ndërkaq tek ne mund të gjendet në shpatet e thata të maleve.

Ka aromë shumë të fortë, andaj farat e saj merren me marmelatë, pekmez, lëng pemësh apo mjaltë.

Ndonjëherë cilësitë shëruese të makthit kanë qenë shumë të njohura, nga egjiptianët e vjetër deri te Greqia e vjetër, madje edhe Profeti Muhamed për të ka thënë – Po të dini vlerën e kësaj bime, do ta paguanit me ar peshën e saj./RadioRINIA