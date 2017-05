Mungon Luta, shtyhet seanca

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit është shtyrë për një ditë tjetër. Kështu vendosën sot anëtarët e këtij Kuvendi, pas mungesës së kreut të komunës së Gjilanit Lutfi Haziri – Luta, prania e të cilit kërkohej në Kuvend ku pritet të debatohet çështja e Ecohigjienës, përkatësisht raporti i punës për vitin 2016 i Eco-Higjiena SH.P.K Gjilan.

Kryesuesja e Kuvendit Komunal të Gjilanit, Valentina Bunjaku – Rexhepi tha se do ta shikojë me kryetarin e Komunës këtë çështje, për të përcaktuar ditën kur edhe ai do të jetë i pranishëm dhe se anëtarët e Kuvendit do të njoftohen me kohë, për ditën e mbajtjes së seancës.

Përndryshe, rendi i punës i paraparë për seancën e sotme ishte si më poshtë:

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit të seancës së kaluar

2. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

– Raporti i punës për vitin 2016 i Eco-Higjiena SH.P.K Gjilan

– Raporti i Komisionit komunal për zgjedhjen e Këshillave lokale

3. Të ndryshme