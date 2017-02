Mustafa pajtohet që Brukseli t’ua bllokojë politikanëve kosovarë udhëtimin në Evropë

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa, ka shprehur shqetësimi e tij që dy qytetarëve tanë, pjesëtarë të shoqërisë civile nuk i janë dhënë vizat për të marrë pjesë në evente që zhvillohen në shtete të BE-së, e që lidhen me angazhimet e tyre artistike dhe civile.



Mirëpo, Mustafa thotë se, “më shumë se me këdo tjetër, jam i mllefosur me përfaqësuesit politikë të Kosovës, me njerëzit që lirinë e lëvizjes së njerëzve tanë po e mbajnë peng të kauzave dhe lojërave të ulëta politike”.

Mustafa thotë se nuk do të ishte aspak kundër që, siç ka propozuar një gazetar kosovar, Brukseli ta bllokojë udhëtimin e përfaqësuesve politikë të Kosovës në BE, duke ua dhënë një të drejtë të tillë qytetarëve të Kosovës.

Postimi i plotë i Mustafës:

“Të dashur bashkëqytetarë,

Jam shumë i shqetësuar që dy qytetarëve tanë, pjesëtarë të njohur të shoqërisë civile, Agon Maliqi dhe Eroll Bilibani, nuk i janë dhënë viza për të marrë pjesë në evente që zhvillohen në shtete të BE-së, e që lidhen me angazhimet e tyre artistike dhe civile.

Por, më shumë se me këdo tjetër, jam i mllefosur me përfaqësuesit politikë të Kosovës, me njerëzit që lirinë e lëvizjes së njerëzve tanë po e mbajnë peng të kauzave dhe lojërave të ulëta politike.

/RadioRINIA/