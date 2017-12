Ndahet nga jeta gazetari Xhavit Salihu

Dje u nda nga jeta Xhavit Salihu, gazetar dhe themelues i Radio Starit në Gjilan. Familjarët humbën anëtarin e tyre më të dashur, e ne gazetarët një koleg të shkëlqyer e i palodhshëm në profesion, e Gjilani humbi një qytetar të mirë e shembullor, një njeri me shumë vlera.

Njoftimin për vdekjen e tij e ka bërë djali i tij i cili këtë lajm të hidhur e ka ndarë me miq për të njoftuar me dhimbje dhe pikëllim se Xhavit Salihu u nda nga jeta.

Lamtumirë Babi!

Të nderuar dashamires, miq, koleg, miqësi ,,,, Te gjithë ju te afërm dhe rreth i largët, por i njoftuar, me dhimbje dhe pikëllim të madh njoftojmë se sonte ndërroj jetë Babai jonë gazetari, kolegu, dhe shoku juaj Xhavit Salihu.

Do të kujtojmë gjithmonë babë te Allahut jemi tek ai do të kthehemi!

Vdekja e tij është një humbje e madhe për familjen, për miqtë dhe për kolegët gazetarë.

Prehu i qetë mik, shok e koleg i dashur Xhavit. Do të mbetesh i paharrueshëm në kujtimet tona.