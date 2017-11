Në këto pjesë të qytetit dhe të fshatrave të Gjilanit nuk do të ketë energji elektrike

Sipas njoftimit të KEDS-it më datën 29dhe 30 nëntor ndërprerje të energjisë elektrike do të ketë Dalja e Zhegrës. Dalja e Uglarit dhe dalja parku makinave.

Lexojeni të plotë njoftimin e KEDS-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta. Më 29.11.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet: Dalja 10 kV Zhegra (Kodi: 61066006) prej orës 12:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhan, Pidiqi, Selishta, Çeliku, Haxhitë, Isufaj, Terziaj dhe Demirët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës.

Më 30.11.2017 në NS 35/10 kV Gjilani l do të ndërprehet: Dalja 10 kV Uglari (Kodi: 60060016) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica dhe Kokaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në LP 10 kV.

Më 30.11.2017 në NS 35/10 kV Gjilani lll do të ndërprehet: Dalja 10 kV Parku i makinave (Kodi: 60062011) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Bujanoci:TS-440-Ukraincat, TS-22-Ideali-1, rr. Bujanovci, TS-427-Morava e Binçës, rr: Xhorxh Uashingtoni,TS-23-28-Nëntori, i Xhorxh Uashingtoni.TS-21-Lepa Brena, Abdulla Tahiri.TS-5-TMK-ja rr. Adem Jashari, TS-428-Kazerma dhe rr. Abdulla Tahiri. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit./RadioRINIA/