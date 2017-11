Në këto pjesë të qytetit të Gjilanit nuk do të ketë energji elektrike

Gjilan – Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Thertorja, Fluidi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Restorant Laza.

Sipas njoftimit të KEDS-it më 26.11.2017 në NS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet: Dalja 10 kV Thertorja (Kodi:60062012) prej orës 09:30 deri në orën 13:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti, Laza.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit linjor në LP e Thertores./RadioRINIA/