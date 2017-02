Nëse dëshironi lumturi dhe paqe: Kafenë duhet patjetër ta pini në këtë mënyrë, si suedez!

Skandinavët janë njerëzit më të lumtur në botë pikërisht për shkak të kësaj shprehie.

Trendi i ri skandinav në tërësi na ka pushtuar.

Fjala është për mënyrën e veçantë të pirjes së kafesë, e cila, pos që është pije e ngrohtë, sjell edhe shumë më tepër…

Fika është mënyra skandinave e pirjes së kafes, transmeton Telegrafi.

Fjala është për çastet të cilat i marrim vetëm për veten, ngadalësojmë obligimet e përditshme, pa u ngutur ulemi në kafenenë e preferuar dhe shkojnë në vendin më të dashur në shtëpi dhe vetëm kënaqemi me gjërat e bukura në jetë bashkë me një filxhan kafe të mirë.

Nuk është me rëndësi ku dhe kur, nuk është me rëndësi madje edhe se a jeni vetëm apo në shoqëri.

Me rëndësi është që nga ditët e ngarkuara me obligime të ndani kohë për veten, për pushim nga jeta, me kafen tënde të preferuar dhe Kanelbulle (roladë suedeze me kanellë).

Fika ngadalë por sigurt po bëhet simbol i ngadalësimit dhe kënaqjes me gjëra të vogla bashkë me një filxhan të pijes së preferuar.

Në rrugë, në punë, në shtëpi apo në shoqëri të njerëzve me të dashur – fikën thjesht patjetër duhet ta përjetoni.

Suedia gjendet në top tre konsumuesit më të mëdhenj të kafesë në botë (që tejkalohet vetëm nga Finlanda dhe Holanda). /RadioRINIA/